Деятели культуры встретили министра Ткаченко с громким протестом

Все это — из-за ситуации в украинском культурном фонде.

Горячий прием для министра: перед пресс-конференцией по итогам года на посту главы Минкульта и информполитики Александра Ткаченко встретили несколько десятков деятелей культуры.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

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Громким протестом они требовали от министра вмешаться в ситуацию в украинском культурном фонде. Это организация, которая выбирает, на какие художественные проекты выделить бюджетные средства. Участники акции утверждают — в последние месяцы наблюдательный совет фонда без причин переписал результаты конкурсов и профинансировал проекты, занявшие более низкие места в рейтинге. Ткаченко напомнил, что Минкульт делегирует только двух членов наблюдательного совета фонда. В то же время министр пообещал продолжить диалог с участниками акции.

На самой пресс-конференции глава Минкульта представил новый логотип министерства, отчитался, что было сделано за год и что ожидают сделать в ближайшие годы. В частности, на 22 проектах "Большой реставрации" работы должны начаться вот-вот, а за три года процедуру обновления должны пройти 109 архитектурных памятников.

Новости Украины: деятели культуры встретили Ткаченко перед пресс-конференцией с громким протестом

Напомним, в Киеве завершается 50-й юбилейный кинофестиваль "Молодость". Через карантинные мероприятия кинотеатр обустроили под открытым небом.

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