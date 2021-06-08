Діячі культури зустріли міністра Ткаченка з гучним протестом

Все це - через ситуацію в Українському культурному фонді.

Гарячий прийом для міністра: перед пресконференцією за результатами року на посаді очільника мінкульту й інформполітики Олександра Ткаченка зустріли кілька десятків діячів культури.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

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Гучним протестом вони вимагали від міністра втрутитися в ситуацію в Українському культурному фонді. Це організація, яка обирає, на які мистецькі проєкти виділити бюджетні кошти. Учасники акції твердять - в останні місяці наглядова рада фонду без причин переписала результати конкурсів і профінансувала проєкти, які посіли нижчі місця в рейтингу. Ткаченко нагадав, що Мінкульт делегує лише двох членів наглядової ради фонду. Водночас міністр пообіцяв продовжити діалог із учасниками акції.

На самій пресконференції очільник Мінкульту презентував новий логотип міністерства, відзвітував, що було зроблено за рік і що очікують зробити в найближчі роки. Зокрема, на 22 проєктах "Великої реставрації" роботи мають розпочатися от-от, а за три роки процедуру оновлення мають пройти 109 архітектурних пам'яток.

Новини України: діячі культури зустріли Ткаченка перед пресконференцією з гучним протестом

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