Яку дієту обрати, щоб схуднути без шкоди організму

На думку спеціаліста, основна проблема людей - вони їдять все підряд.

Їсти чи не їсти - одвічні муки совісті. Особливо, коли це стосується фігури чи чистої шкіри. ТСН знімала не один сюжет про кожну нову, а інколи, і не зовсім зрозумілу дієту. Робили експерименти і часто бачили результати.

Яку з дієт обрати, так щоб результат був, але не нашкодив організму - у матеріалі ТСН.19:30.

Склянка води на сніданок, поменше солодкого і не їсти смаженої картоплі. За який вхопитися раціон? Кето, низьковуглеводна дієта, сироїдіння, інтервальне голодування, роздільне, три чи п'ятиразове харчування - десятки заплутаних формул їжі. Аліна колись спробувала усі одночасно. Їй 22 роки, і майже 10 років з них, через те ж здорове харчування - вона заново вчиться їсти. Щоб схуднути - їла одні овочі, забула про смажене, усе розписане до калорій носила у судочках, з часом трохи меншими порціями, по два, а зрештою - і один раз на день.

То ж що вибрати, аби без шкоди? Лікарі кажуть - те, чого хоче ваш організм.

"Правильна дієта - це коли людина відчуває, коли наситилася і голод, коли треба поїсти і в залежності від цього будує свій раціон харчування", - каже спеціалістка.

Усі трендові кето, інтервальні чи низьковуглеводні дієти - теж, кажуть, мають право на існування. Але тільки тоді, коли таку дієту пропише лікар.

"Кожному підходить прийом їжі два-три рази на день, кожному підходять паузи між їжею, коли поїли і не під’їдаємо. Пити в цю паузу водичку і трав’яний чай", - каже лікарка Катерина Мартовицька.

Професійний тренер Андрій з дружиною Ольгою щодня показують, що їсти на сніданок, обід та вечерю. А також - як швидко приготувати увесь раціон на день.

"Основна проблема людей - вони їдять все підряд, і не фіксують, скільки вони з'їли солодкого. А як тільки починають займатися здоров’ям - то починає грати роль абсолютно усе: а скільки там творог відсотків жиру, а скажіть будь ласка, там цукор є чи немає, а молоко лактозне чи безлактозне. Це все дурниці", - каже Андрій.

Пара каже, необхідно просто раз себе перевчити - взяти аркуш паперу і по пунктах розписати, що краще їсти на кожен прийом їжі. На сніданок, наприклад - яйця, каша або м'який сир. А от в якому вигляді і з чим - тут уже політ фантазії. Найбільш калорійні, паста з морепродуктами - на обід. А на вечерю – риба із запеченими овочами.

Новини України: яку обрати дієту, щоб схуднути без шкоди організму

Нагадаємо, науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну. Якщо у вас періодично виникають проблеми зі сном, не варто відразу бігти до аптеки за снодійним.

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