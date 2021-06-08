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Випуск ТСН.19:30 за 8 червня 2021 року
Випуск ТСН.19:30 за 8 червня 2021 року
Новини України: чоловіка, який розстріляв подружжя у Грубському, затримали
Сюжети випуску
Новини України: чоловіка, який розстріляв подружжя у Грубському, затримали
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Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 8 червня 2021 року (повна версія)
Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 8 червня 2021 року (повна версія жестовою мовою)
Равликова ферма, невдала втеча, відомі боржники та інше, - у випуску ТСН.19:30 за 8 червня 2021 року