"Попала под раздачу": Гетьман ответил, как отравили жену Буданова

Эксперт говорит, что целью РФ могла быть не жена Буданова, а сотрудники ГУРа.

Жена главного разведчика Украины Кирилла Буданова, которую отравили тяжелыми металлами, могла "попасть под раздачу", ведь пострадали и другие сотрудники ГУР.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, за отравлением стоит Россия, ведь ей это свойственно.

“Разведка, Служба безопасности Украины — это такие структуры, которые докладывают всем нам с вами, какие действия они предпринимают, это определенные атаки по военным объектам, в том числе на территории РФ. Поэтому, конечно, они будут пытаться этих людей как-то убирать. Они это делают с помощью яда", — рассказал Алексей Гетьман.

Экс-военный говорит, что россияне могли планировать отравить именно жену Буданова.

"Намеренно ли была атака на жену Буданова, или она просто попала под раздачу, потому что там пострадали другие сотрудники ГУР? Возможно, они не планировали отравить ее лично. А если планировали, это еще хуже. Это означает, что они начинают борьбу с военными, сотрудниками спецслужб, пытаются психологически на них давить, атакуя семью. Говорят, что у нее нет каких-либо серьезных осложнений, якобы все нормально”, — говорит Алексей Гетьман.

Он уверен, что после исследований будет ясно, как яд попал в организм, а ГУР и СБУ найдут преступника.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Проблемы с мобилизацией! Есть ли "раскол" между Зеленским и Залужным? Кто отравил жену Буданова? | ГЕТЬМАН

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