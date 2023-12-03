“Попала під роздачу”: Гетьман відповів, як отруїли дружину Буданова

Експерт каже, що ціллю РФ могла бути не дружина Буданова, а співробітники ГУР.

Дружина головного розвідника України Кирила Буданова, яку отруїли важкими металами, могла “попасти під роздачу”, адже постраждали й інші співробітники ГУР.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, за отруєнням стоїть Росія, адже їй це притаманно.

“Розвідка, Служба безпеки України — це такі структури, які доповідають всім нам із вами, які дії вони роблять, це певні атаки по військових об’єктах, в тому числі на території РФ. Тому, звісно, вони намагатимуться цих людей якимось чином прибирати. Вони це роблять за допомогою отрути”, — розповів Олексій Гетьман.

Ексвійськовий каже, що росіяни могли планувати отруїти саме дружину Буданова.

“Чи навмисно була атака на дружину Буданова, чи вона просто попала під роздачу, бо там постраждали інші співробітники ГУР? Можливо, вони не планували отруїти її особисто. А якщо планували, то це ще гірше. Це означає, що вони починають боротьбу з військовими, співробітниками спецслужб, намагаються психологічно на них тиснути, атакуючи родину. Кажуть, що в неї немає якихось серйозних ускладнень, начебто все нормально”, — каже Олексій Гетьман.

Він впевнений, що після досліджень буде зрозуміло, як отрута потрапила до організму, а ГУР та СБУ знайдуть злочинця.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Проблеми з мобілізацією! Чи є "розкол" між Зеленським і Залужним? Хто отруїв дружину Буданова? | ГЕТЬМАН

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