Сезон молний в Украине: что о них правда, а что — миф

Сезон молний в Украине: что о них правда, а что — миф

Явление это до конца не изучено, поэтому вокруг него существует немало мифов.

На Украину обрушился мощный циклон: гром и грозы не утихали. Из-за молний в Киеве даже произошло несколько пожаров. Метеорологи успокаивают, ведь сезон молний сейчас в разгаре.

Когда же они наконец "отблестят" и о чем следует помнить, говорится 31 августа в сюжете ТСН.19:30.

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Видео, как молния гуляет столицей, сняли жители многоэтажек в разных районах. На столичном Виноградаре она ударила по электроопоре. Одно мгновение — и огонь уже на дереве. Чтобы его погасить, пришлось вызывать спасателей.

Маленькая, но все равно опасна — искусственную молнию специально для ТСН создали в одной из лабораторий Киевского политеха. За несколько секунд.

"Все мы знаем, что в атмосфере есть влага. Под действием воздуха, который поднимается вертикально, капли разбиваются на водяной пар. Было установлено, что малые части водяного пара оказываются заряженными отрицательно, а крупные капли положительно", — объясняет доцент КПИ имени Сикорского Евгений Троценко.

Синоптики рассказали, почему в Украине в последнее время так часто случаются молнии.

"Явления штормовые в Украине, сопровождающиеся молниями — это нормальный летний процесс", — уверяет синоптик Украинского гидрометцентра Анжелика Ганчук.

Синоптики объясняют, что ничего аномального в этом нет, на страну обрушился циклон, он и привлек молнии. Явление это до конца не изучено, поэтому вокруг него существует немало мифов.

Погода в Украине: сезон молний в разгаре - что о них миф, а реальность

Евгений Баранник молнии изучает всю свою жизнь. Он и поможет разобраться в их природе.

— Если на человеке мокрая одежда — молния нанесет меньше вреда.

— Е. Б. "Это правда. Белье мокрое, потное. И ток том идет там, где ему легче идти — влагой, ну а по дороге он испаряется".

— Какие наиболее уязвимы дерева в лесу?

— Е. Б. "Бьет, где хочешь. Я даже не могу посоветовать, где в лесу спрятаться. Потому что в любое место может попасть. Зависит от того, где ноги у этого дерева стоят, если они во влаге, то там взыщется весь заряд и оно станет таким привлекательным для молнии".

— Мужчины страдают от удара молний в шесть раз чаще, чем женщины?

— Е. Б. "Стоит компания вместе разговаривает. Женщины держат ножки вместе, а мужчина стоит — ноги расставил. А это напряжение! Значит молния будет идти вдоль земли — затечет в одну ногу, затечет во вторую".

Чтобы уберечься от молнии, специалисты рекомендуют помнить элементарные правила:

не прятаться под деревьями,

обходить металлические заборы и опоры электропередач,

если же у вас с собой зонтик — ее лучше вообще оставить,

когда вы видите молнию и вы в это время в воде — выходить на сушу надо немедленно.

Ну а самым безопасным местом считают помещения или заглушенное авто. Сезон молний в Украине начинается в конце апреля и продолжается до сентября, рассказывают метеорологи. С приходом холодов молнии не наблюдаются. Поэтому в ближайшее время молний не прогнозируют.

Напомним, что в Харькове молния попала в троллейбус.

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