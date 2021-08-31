Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Пентагон

Главу украинского государства встретил министр обороны США Остин Ллойд.

Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в США, посетив Пентагон, где у него началась встреча с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщили в Telegram-канале Украина24.

Главу государства на этой встрече сопровождает министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщил прессекретар украинского президента Сергей Никифоров, во время этой встречи предполагается подписание большого оборонного Соглашения.

Напомним, одной из главных тем, которые будут обсуждать президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на встрече 1 сентября, станет возможность присоединения американской стороны к решению вопросов деоккупации Донбасса и Крыма.

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