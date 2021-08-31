Зеленский с первой леди прибыли в США

Состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена.

Об этом информирует Офис президента в Telegram-канале.

В повестке дня визита — встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов.

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Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Ожидается, что в Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, потом поездка в Калифорнию. С уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом Доме, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Также запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Напомним, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом состоится 1 сентября. Переговоры глав двух государств уже второй раз перенесли. Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа 2021, а на днях ее перенесли на 31, а затем — на День знаний.

Встреча якобы перенесли в связи с ситуацией в Афганистане.

Также накануне Байден принял решение о выделении дополнительной помощи Украине — до 60 млн долларов.

Напомним, что также президент США планирует проводить встречи со своей командой по национальной безопасности для обсуждения ситуации в Афганистане. Заметим, что 31 августа - день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны.

Добавим, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом. Все это происходило на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украина по транзиту российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную или тактику выбрали в Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и ждет украинского президента в Белом доме — читайте в материале ТСН.ua.

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