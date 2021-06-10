Украина-США: почему визит Зеленского в Белый дом в июле может стать последним

Украинская власть повышает ставки, говоря о гарантиях безопасности со стороны США, чтобы получить хоть что-то за достройку "Северного потока-2".

Джо Байден наконец пригласил Владимира Зеленского в Белый дом. Однако после довольно критического интервью украинского президента американскому изданию и встречи лидеров США и России 16 июня в Женеве. Все это происходит на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украину по транзиту российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

Кажется, что ключевым партнерам Украины сейчас не до нас. США сосредоточились на спасении евроатлантического единства и противодействии Китая. Франция и Германия с головой окунулись в предвыборную гонку. Киев со своей стороны повышает ставки, прямо говоря о предоставлении Украине реальных гарантий безопасности — аналога Будапештского меморандума. Однако говорит это Зеленский открыто в интервью европейским и американским СМИ, прямо обвиняя лидеров ЕС и США.

Это может говорить, во-первых, о том, что традиционные дипломатические каналы коммуникаций не сработали, а во-вторых — о попытке повысить ставки до максимума, чтобы получить желаемое. Ведь на кону национальные интересы и безопасность Украины.

ТСН.ua разбирался, удачную ли тактику выбрали у Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и что украинского президента ждет в Белом доме в июле.

Говорить или молчать

Наверное ни один украинский президент не позволял себе так откровенно критиковать лидеров США и ЕС. И не абы где, а на их территории — в интервью американским и европейским изданиям. Нельзя сказать, что эта критика необоснованна. Однако это дорога с двусторонним движением, которая должна быть подкреплена наглядной демонстрацией украинскими властями проводимых реформ.

Больше всего шума наделало интервью американскому изданию Axios и новость последнего о причинах отмены встречи Зеленского и Байдена.

Во-первых, Зеленский заявил, что удивлен и разочарован решением США не продолжать санкции в отношении компаний, которые строят "Северный поток-2". На это уже ответил Энтони Блинкен. На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената госсекретарь заявил, что Вашингтон уведомил Киев о своем решении заранее, однако, возможно, оно не дошло непосредственно до Зеленского.

Во-вторых, в новости об ответе Зеленского по "Северному потоку-2" Axios, со ссылкой на источник в администрации США, сообщил, что Белый дом якобы рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до его саммита с Путиным, но отказался из-за смены руководства "Нафтогаза".

Некоторые украинские эксперты и депутаты от "Слуги народа" прямо обвинили в распространении заранее неправдивой информации через это американское издание бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Сразу после этого Зеленский и Байден поговорили по телефону. Многочисленные источники ТСН.ua в украинских дипломатических кругах уверяют, что телефонный разговор готовился заранее и не был обусловлен интервью Зеленского. К тому же, по их словам, возможная встреча Зеленского с Байденом до его саммита с Путиным в Женеве действительно прорабатывалась. Однако, как ранее и сообщал ТСН.ua, в Брюсселе или Женеве, и никоим образом не была обусловлена кадровыми изменениями в "Нафтогазе". Хотя критика относительно наступления на реформу корпоративного управления, которую финансировали США, звучит до сих пор.

Вынесли "мусор" за океан

За показным желанием привлечь внимание Байдена, у Зеленского забыли о главном — не выносить сор из избы на публику, а в данном случае — за океан. На внешней арене Украина должна говорить одним голосом, или, как называют это американцы — иметь one voice policy (политику одного голоса с англ. — Авт.).

Однако критику Вашингтона вызвали даже не внутренние разборки в Киеве, а интерпретация Офисом президента слов Байдена в телефонном разговоре с Зеленским. На сайте ОПУ отметили, что Байден подчеркнул важность предоставления Украине ПДЧ. Затем ее исправили, написав, что это Зеленский отметил важность предоставления Украине ПДЧ.

"Неточность" заметили и в Белом доме, заявив, что Киев неправильно охарактеризовал заявление и исправил сообщение. Сам Зеленский, комментируя это, сказал, что "слова не важны, а важны конкретные поступки".

По мнению директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, в нынешних условиях мы добились хорошего результата — получили телефонный разговор с президентом США до саммита Путин-Байден, и получим визит в Белый Дом после этого саммита.

"Следовательно, президент Украины мог послать нужные сигналы до встречи Байдена с Путиным (и союзниками по НАТО), и получить право "последнего слова" по Украине после всего европейского цикла встреч американского президента. Другой вопрос, насколько мы способны сегодня сформулировать правильные и понятные для США сигналы — и в контексте войны России, и в контексте реформ, без реализации которых первая встреча Зеленского и Байдена в Белом доме может стать и последней. Я не преувеличиваю, так действительно может произойти, если обещания, данные американской стороне, не будут выполняться", — комментирует ТСН.ua Алена Гетьманчук.

Директор Центра "Нова Європа" не исключает, что интервью Axios несколько ускорило разговор Байдена с Зеленским.

"Это была очень рискованная тактика украинского президента — прибегнуть к персонализированной публичной критике американского руководства, чтобы в срочном порядке привлечь внимание к руководству украинскому. На этот раз эта тактика сработала из-за ряда сопутствующих факторов, но в следующий раз я бы не рекомендовала к ней прибегать. Это однозначно не усилит доверие и не улучшит наших отношений с основными партнерами", — отмечает Алена Гетьманчук.

Сначала реформы

По мнению чрезвычайного и полномочного посла Украины Андрея Веселовского, нельзя говорить, что в отношениях Киева и Вашингтона что-то не так, потому что нет "так", нет доверия, США не знают, что сделают в Киеве завтра.

"Все хвалят, что закрыли каналы Медведчука. Но те, кто хвалят, спрашивают, почему мы их закрыли таким "варварским" способом, который позволяет их открыть. Они подозревают, что мы это делаем сознательно, чтобы в какой-то момент, когда на нас "наедет" Кремль мы могли дать суду "указание" и все это отменят. В свое время это активно практиковали Кучма и Ющенко — отмены с помощью решений судов тех решений руководства, которые были этому руководству на самом деле не нужны. Но для популярности, рейтинга это делалось. Я не знаю, так ли это. Но на Западе знают, что Украина движется зигзагообразно, и не обязательно вверх. Поэтому не исключают этого варианта", — сказал ТСН.ua Андрей Веселовский.

Джо Байден ждет Владимира Зеленского в Вашингтоне в июле. Энтони Блинкен четко очертил, с чем украинский президент должен приехать в Белый дом — с новым законом об СБУ (который является нашим обязательствам перед НАТО), результатами в борьбе с коррупцией (настоящая имплементация антикоррупционных законов), судебной и реформе корпоративного управления (сюда же входит и "Нафтогаз" — Авт.).

"Принятие законодательства по борьбе с коррупцией (так называемый закон об олигархах — Авт.) — это хороший шаг, но этого недостаточно, поскольку его необходимо воплотить на практике. Мы должны увидеть, как люди, причастные к коррупционным действиям, действительно привлекаются к ответственности. Это направит мощный сигнал, что это не только слова на листе бумаги, а они чего-то стоят", — довольно откровенно сказал Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената.

Будапешт-2

Зеленский также озвучил, чего ждет от Соединенных Штатов, — четких гарантий безопасности. То есть, аналога Будапештского меморандума, который, как показал 2014 год, таких гарантий не дает.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung в начале июня Зеленский отметил, что новый меморандум должен предоставлять Украине гарантии безопасности еще до членства в НАТО и охватывать сразу все вопросы безопасности — Донбасс, Крым и "Северный поток-2".

"Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, и это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки — ЕС, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за пределами нормандского формата", — заявил украинский президент.

Еще раз на безопасностных гарантиях Зеленский акцентировал во время телефонного разговора с Байденом. Однако, что это должно быть? Сейчас на столе есть два инструмента — двустороннее безопасностное соглашение и статус основного союзника США вне НАТО. По первому варианту, это может быть как инициатива президента Байдена, так и Сената. Однако эксперты к этому относятся скептически.

"Любой безопасностный договор с США с зафиксированными в сфере безопасности гарантиями сегодня — это нечто на грани фантастики. Нужно очень аккуратно озвучивать подобные идеи, чтобы не завышать ожиданий в обществе, которые могут спровоцировать новую волну разочарования нашим ключевым сфере безопасности партнером — США. Хочу верить, что такие заявления делаются исключительно для поднятия переговорных ставок, а не для провоцирования антиамериканских и антизападных настроений", — считает Алена Гетьманчук.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь также не исключает, что Киев намеренно повышает ставки, чтобы во время визита в Белый дом достичь реальных результатов, которые бы усилили нашу оборону: ПВО, катера, корабли, ракетные технологии. Поэтому, возможно, будет подписано новое соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве.

Что касается подписания двустороннего безопасностного договора или получения статуса основного союзника вне НАТО, Михаил Самусь пока не видит для этого готовности и мотивации США. Зато эксперт считает, что на саммите НАТО Байден мог бы заявить, что США (которые на 80% финансируют Альянс) под свою ответственность просят союзников поддержать предоставление Украине и Грузии ПДЧ.

"У США была уникальная возможность взять на себя лидерство. Далее может получиться, как и в 2008 году, — фрустрация по отношению к НАТО (после 2008 года к власти пришел Янукович и Украина стала внеблоковой — Авт.). Единственное, что я могу ожидать, потому что там действительно очень сложная игра вокруг "Северного потока-2", — обязать например Германию и Россию подписать с Украиной (возможно, с участием США, как модератора) соглашение на 10 лет, гарантирующее действующий объем транзита. И, например, развитие военно-технического сотрудничества — новые военно-промышленные проекты. Возможно будут достигнуты договоренности по поставкам конкретных систем вооружения, тех же систем ПРО", — говорит ТСН.ua Михаил Самусь.

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