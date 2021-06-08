Отношения Украина-НАТО: почему мы близки к "разводу" и как все исправить

Киев не получит ПДЧ на саммите НАТО в Брюсселе из-за негласного вето России и нежелания отдельных стран-членов портить отношения с Кремлем.

Украинская власть обиделась. Причем одновременно на всех. На НАТО, потому что Киеву не согласовали формат участия в саммите, который состоится 14 июня в Брюсселе, и отказали в предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ). На Джо Байдена, потому что он позволил Владимиру Путину воплотить его давнюю мечту — "выключить" Украину по транзиту российского газа в ЕС, достроив "Северный поток-2". На Францию и Германию, потому что они потакают России.

Однако мир, как бы ни хотелось команде Зеленского, не украиноцентричный. Реальность такова, что среди стран-членов НАТО пока нет консенсуса относительно предоставления Украине ПДЧ. Давая России и Германии достроить "Северный поток-2", Соединенные Штаты, как ни странно, сдерживают Китай. Францию и Германию связывают с Россией тесные экономические связи. Ну а в том, что мы не принимаем участия в саммите НАТО, зрады нет. Нынешняя встреча лидеров Альянса действительно очень узкая.

Но это не значит, что надо на всех обижаться и делать громкие заявления на публику. За нас нашу работу и домашнее задание ни Байден, ни Франция с Германией не сделают.

ТСН. ua разбирался, когда Украина на самом деле сможет получить ПДЧ, и чего Киев ожидает от саммита НАТО в Брюсселе, который состоится накануне встречи Байдена и Путина в Женеве.

Дорога к ПДЧ

У каждого украинского президента свои отношения с НАТО. При Леониде Кучме, которого принято считать пророссийским, Украина заложила основы сотрудничества с Альянсом. Но "кольчужный скандал", который заставил Кучму единственный раз в жизни праздновать свой день рождения в Москве, и напряжение вокруг острова Тузла внесли свои коррективы. А после Стамбульского саммита в 2004 году Кучма вообще изъял из Военной доктрины Украины упоминание о курсе страны на вступление в НАТО. Произошло это, как пишет в одной из своих книг первый секретарь СНБО Владимир Горбулин, из-за "демонстративного проявления пренебрежительного отношения со стороны Запада".

При Викторе Ющенко Украина вплотную приблизилась к получению ПДЧ. Но, как уже писал ТСН.ua, все сорвала одна фраза Путина, с которой он обратился к тогдашнему президенту США Бушу на печальноизвестном Бухарестском саммите НАТО в 2008 году: "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство. Что такое Украина ? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами".

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Эти слова прозвучали на закрытой части заседания совета Россия-НАТО, состоявшейся в последний день Бухарестского саммита, где Украина и Грузия так и не получили ПДЧ. Тогда еще не было ни Абхазии с Южной Осетией, ни Крыма с Донбассом. При Викторе Януковиче Украина развернула свой геополитический курс на 180 градусов, став внеблоковой. Что, впрочем, не уберегло нас от российской военной агрессии.

При Петре Порошенко Украина получила статус страны-аспиранта, создала должность профильного вице-премьера в правительстве, закрепив стратегический курс на вступление в ЕС и НАТО в Конституции. Уже при Владимире Зеленском мы получили статус партнера с расширенными возможностями, хоть шестого украинского президента нельзя было назвать страстным поклонником европейского и евроатлантического курса.

Вето России

Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. Так официально говорят все американские и европейские чиновники. Однако на практике — еще как имеет. Сближение Украины с НАТО Москва воспринимает как угрозу своей национальной безопасности. Это прописано в ее официальных документах наряду с возможностью нанесения превентивного ядерного удара. Более того, некоторые российские эксперты, плотно аффилированные с Москвой, прямо говорят, что вступление Украины в НАТО послужит началом открытой войны России против Украины.

Приднестровье в Молдове, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Крым и Донбасс в Украине — все эти конфликты Россия создала, чтобы не допустить расширения НАТО дальше на Восток. Более того, сразу после аннексии Крыма Путин заявил, что после падения Берлинской стены в 1990 году, Альянс дал обещание России не принимать в свои ряды новых членов. Эти его слова опроверг даже бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Путин знал, что делает, оккупируя Крым и Донбасс. В НАТО не любят говорить об этом вслух, оправдываясь, что оккупация части территории страны-апликанта не является основанием для отказа во вступлении. Зато из Брюсселя нас всегда спрашивают: какой вклад может сделать Украина для укрепления НАТО? Вот здесь и кроется проблема.

Один из бывших руководителей Альянса объяснял ТСН.ua, что если Украина станет членом НАТО с оккупированными Россией Крымом и Донбассом, статья 5 о коллективной обороне должна автоматически распространяться на эти территории, иначе это создаст опасный прецедент. То есть, это может развязать руки Москве оккупировать часть территорий стран Балтии, и НАТО никак не поможет, что вообще нивелирует идею существования Альянса как таковую.

Вместе с тем эксперты Центра "Нова Європа" в исследовании "Маршрут к членству" отмечают, что в истории НАТО уже были случаи с приглашением новых членов, когда в соответствующий протокол о принятии вносились уточнения.

"В случае с членством Украины и Грузии так же могут быть прописаны соответствующие временные решения, когда бы действие статьи 5 не распространялось на оккупированные территории. Кроме того, в НАТО есть полноправные члены, но статья 5 распространяется только на определенную часть их территории. Причем речь идет о соучредителях Альянса — США и Великобритании: статья 5 не распространяется на Гавайи, Гуам и Фолклендские острова", — говорится в исследовании.

Саммит НАТО — Брюссель

Несколько лет назад один из бывших украинских президентов на вопрос ТСН.ua, зачем Украина стремится в НАТО, если нас там не ждут, ответил:

"Альянс — чуть ли не единственное объединение, которое еще работает после Второй мировой войны. Взгляните на ООН, где у России — страны-агрессора — есть право вето. Посмотрите на ОБСЕ, где Россия также все блокирует".

Курс Украины к членству в НАТО Владимир Зеленский никогда не ставил под сомнение. Но к активным лоббистам получения ПДЧ в первый год президентства отнести его вряд ли можно. Видение Зеленского кардинально изменилось после того, как процесс мирного урегулирования на Донбассе зашел в тупик, а Путин наотрез отказался с ним коммуницировать.

Дипломат Андрей Веселовский напоминает о еще одной причине — снижении рейтингов. При отсутствии внутренних успехов, в ОПУ бросились искать, как спасти президентство Зеленского. На внутреннем направлении это "спасение" требовало бы серьезных усилий, решений и политической борьбы.

"Решили таким путем не идти, потому что это страшно. Взялись за внешний трек, в частности ПДЧ и НАТО. Хотя "трезвые" критики говорили, что это ошибочный путь, потому что это только маскировка реальных вызовов. Но они все-таки пошли по этому пути. Первый месяц-два носились с Будапештским меморандумом. Затем был международный наезд на "врагов", которые все время не дают ПДЧ. Приведет ли это к тому, что его дадут? Единственный расчет нашей власти очевидно на то, что нам могут дать ПДЧ или какой-то его заменитель после того, как будет достигнута договоренность об этом между Вашингтоном и Москвой. Сейчас мы и видим, что сначала встречаются Вашингтон-Москва, потом приглашают Киев приехать в Вашингтон, где разъяснят, что делается, а что - нет".

Действительно, сразу после саммита НАТО в Брюсселе, Байден встретится с Путиным 16 июня в Женеве, а уже потом, в июле, ждет Зеленского в Белом доме. Зрада ли это? Сейчас так утверждать нельзя, потому что классическое правило дипломатии говорит: ни о чем не договорились, пока обо всем не договорились. Но что точно можно сказать, так это о проблемах в отношениях с Брюсселем и Вашингтоном.

Громкие интервью Зеленского американским и европейским медиа, где он довольно критически высказывается в адрес Байдена, Меркель, Макрона, ЕС и НАТО в целом, могут указывать на то, что дипломатические каналы коммуникации не работают. Есть еще одна проблема, которую в Офисе президента то ли не осознают, то ли же просто закрывают на это глаза. Повышая градус ожиданий украинцев относительно ПДЧ, рискуем получить прямо противоположный результат — разочарование и падение рейтингов поддержки вступления в Альянс.

А были ли у нас вообще шансы получить ПДЧ на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе? Откровенный ответ дал заместитель генсека Альянса Мирче Джоане:

"Этот же ответ мы дали президенту Зеленскому. Политика открытых дверей неизменна. Чтобы принять решение, мы должны прийти к консенсусу. А по этому вопросу (ПДЧ для Украины — Авт.) консенсуса пока нет".

Что Украина делает не так, что не может получить ПДЧ? Или дело не в Украине? По словам главы Постоянной делегации ВР в Парламентской Ассамблее НАТО Егора Чернева, к счастью дело не в Украине. По мнению парламентария, есть две стороны медали ПДЧ. Одна — наше домашнее задание и реформы. Другая — решение стран-партнеров, которые выходят из собственных государственных интересов, учитывая сотрудничество с РФ.

"ПДЧ было введено в 1999 году, как формат условия вступления в НАТО. Те же ПДЧ потом "расшиваются" на Годовые национальные программы, которые мы выполняем каждый год. Поэтому де-факто мы сейчас выполняем ПДЧ. Де-юре нам его не могут или не хотят дать, потому что это вторая сторона медали. Ни для кого не секрет, что основные решения принимаются пятеркой стран. США и Великобритания нас поддерживают. Франция, Германия и Италия не очень в восторге, чтобы мы получили ПДЧ, потому что не хотят портить отношения с РФ. мы должны исходить из интересов каждой страны, потому что они теряют из-за санкций. Франция недопоставила России "Мистрали", или Германия с "Северным потоком-2". Но мы должны предлагать что-то альтернативное", — считает парламентарий.

Если на этом саммите Украина не получит ПДЧ, на что же тогда нам рассчитывать? По словам Егора Чернева, который видел финальный драфт коммюнике саммита, будет подтверждена политика открытых дверей Альянса, что страны-члены поддерживают стремление Украины к вступлению. Кроме того, Украина будет звучать в разрезе угроз со стороны РФ и безопасности Черноморского региона, где Москва наращивает свое присутствие.

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