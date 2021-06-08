Спецпроект ТСН "Секрет фермы": рецепт бизнеса на улитках

В Европе цена улиточной икры начинается от 1000 евро. И такой бизнес — вовсе не медленный.

Заработок на улитках. В Украине работает уже более ста улиточных ферм.

О рецепте такого бизнеса говорится 8 июня в спецпроекте "Секрет фермы" в сюжете ТСН.19: 30.

Попробовать улиток можно под Каменец-Подольским. Когда их сразу тысяча, они способны сожрать килограмм корма в день. А выпить — еще больше. Трудно поверить, но стадо способно прокормить семью из четырех человек.

В Европе цена улиточной икры начинается от 1000 евро. И такой бизнес — вовсе не медленный.

Владельцы оригинального бизнеса — семья Ланчуков. Их ферме только третий год. На вид — обычная сельская усадьба, где живут люди и улитки. А зеленое поле — их пищевой полигон.

Сегодня у маленьких улиток — великий день. Они впервые увидят свет, с тех пор, как вылупились из икры в инкубаторе.

Начальная инвестиция, чтобы соорудить подобное пастбище — 20 000 гривен. Ну и полторы тысячи улиток — Сергей купил для старта 75 кг — за 15 000 гривен.

При правильном питании, из малька взрослая улитка вырастет за 3-4 месяца. Соляная граница сдерживает, чтобы не убежал на соседские огороды. Улитка — организм хрупкий и очень не любит агрессивных веществ.

Таких полей у Сергея несколько, но самое большое — вынужденно простаивает.

"Основная статья доходов должна быть — это экспорт улиток за границу. На этот год я решил сделать паузу с этим полем. Упал спрос, потому что закрылись рестораны и гостиницы", — рассказывает мужчина.

Его улиток ели в нескольких европейских странах. С такого поля осенью можно было собрать до 6 тонн продукции

Наиболее нормальная цена уже на руки 2,8 евро за килограмм. 2800 евро за тонну первосортной улитки. Сейчас, в связи с карантином, цена снизилась до 1 евро, а это почти цена себестоимости выращивания улиток.

Всех своих улиток Сергей называет одним именем Джонни. Это средиземноморская порода, в наших лесах такие не водятся.

Некоторые украинские фермы выращивают именно отечественных улиток. Они съедобные, но в Европе не популярны.

Выяснить, чья улитка круче. Такую забаву Сергей предлагает детям туристов на экскурсиях по ферме. Очень медленные соревнования.

Туризм — это половина прибыли Сергея. Экскурсия с дегустацией — 300 гривен с человека. Ферма в окрестностях популярного Каменец-Подольского, поэтому желающих на гастроэкстрим — хватает.

"Это было как снег на голову. Я — юрист по образованию, даже не представляла, что я буду встречать экскурсии, готовить", — признается жена Сергея.

Теперь дауншифтинг считает успешным.

Сытые улитки во влажном теплом помещении хотят любви. Когда они находят себе партнера, то начинают спариваться.

Каждая улитка откладывает около сотни икринок. С одной горшка-инкубатора можно добыть до пятисот штук.

Кропотливая работа, но и огромные деньги. Это самая дорогая икра в мире. Тысяча евро за килограмм. Только вот беда — продать некому.

"За день можно килограмм икры собрать, но продать ее — это действительно сложно. Рынка икры нет, так это очень дорогой продукт. Рестораны берут небольшое количество — для украшения блюд", — говорит Сергей.

Спецпроект "Секрет фермы": как выращивают улиток и почему их икру не покупают в Украине

Самое утомительное дело на ферме — улиток готовить. Это очень долго и не слишком аппетитно.

Но после тяжелого дня можно с удовольствием решиться на улиточные СПА.

Итак, общие вложения на старте бизнеса — 90 000 гривен. Но уже в первый год работы ваши поступления составят 150 000. В последующие годы прибыль только преумножаться — вместе с улитками. Не такой уж и медленный бизнес.

А о том, как начать бизнес на козах и является ли он прибыльным — в нашем материале.

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