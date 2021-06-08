Спецпроєкт ТСН "Секрет ферми": рецепт бізнесу на равликах

В Європі ціна равликової ікри починається від 1000 євро. І такий бізнес - зовсім не повільний.

Заробіток на равликах. В Україні працює вже понад сто равликових ферм.

Про рецепт такого бізнесу йдеться 8 червня у спецпроєкті "Секрет ферми" в сюжеті ТСН.19:30.

Спробувати равликів можна під Кам'янцем-Подільським. Коли їх одразу тисяча, вони здатні зжерти кілограм корму в день. А випити - ще більше. Важко повірити, але стадо здатне прогодувати сім’ю з чотирьох людей.

В Європі ціна равликової ікри починається від 1000 євро. І такий бізнес - зовсім не повільний.

Власники оригінального бізнесу - сім’я Ланчуків. Їхній фермі лише третій рік. На вигляд - звичайна сільська садиба, де живуть люди і равлики. А зелене поле - їхній харчовий полігон.

Сьогодні у малих равликів - великий день. Вони вперше побачать світ, відколи вилупилися з ікри в інкубаторі.

Початкова інвестиція, щоб спорудити подібне пасовище - 20 000 гривень. Ну і з півтори тисячі равликів - Сергій купив для старту 75 кг - за 15 тисяч гривень.

При правильному харчуванні, із малька дорослий равлик виросте за 3-4 місяці. Соляний кордон стримує, щоб не втік на сусідські городи. Равлик - організм тендітний і дуже не любить агресивних речовин.

Таких полів у Сергія кілька, але найбільше - вимушено простоює.

"Основна стаття доходів мала бути - це експорт равликів за кордон. На цей рік я вирішив зробити паузу з цим полем. Впав попит, бо закрилися ресторани і готелі", - розповідає чоловік.

Його равликів їли в кількох європейських країнах. З такого поля восени можна було зібрати аж 6 тон продукції

Найбільш нормальна ціна вже на руки 2,8 євро за кілограм. 2800 євро за тонну першосортного равлика. Зараз, в зв'язку з карантином, ціна знизилася до 1 євро, а це майже ціна собівартості вирощування равликів.

Всіх своїх равликів Сергій називає одним іменем Джонні. Це середземноморська порода, у наших лісах такі не водяться.

Деякі українські ферми вирощують саме вітчизняних равликів. Вони теж їстівні, але в Європі не популярні.

З’ясувати, чий равлик крутіший. Таку забаву Сергій пропонує дітям туристів на екскурсіях фермою. Дуже повільні змагання.

Туризм - це половина Сергієвого прибутку. Екскурсія з дегустацією - 300 гривень з людини. Ферма на околиці популярного Кам’янця-Подільського, тож охочих на гастроекстрим - вистачає.

"Це було, як сніг на голову. Я - юрист за освітою, навіть не уявляла, що я буду зустрічати екскурсії, готувати" ,- зізнається дружина Сергія.

Тепер дауншифтинг вважає успішним.

Ситі равлики у вологому теплому приміщенні прагнуть любові. Коли вони знаходять собі партнера, то починають спаровуватися.

Кожен равлик відкладає близько сотні ікринок. З одного горщика-інкубатора можна видобути до п'ятиста штук.

Кропітка робота, але й шалені гроші. Це найдорожча ікра у світі. Тисяча євро за кілограм. Тільки от біда - продати нікому.

"За день можна кілограм ікри назбирати, але продати її - то це дійсно складно. Ринку ікри немає, бо це дуже дорогий продукт. Ресторани беруть невелику кількість - для прикрашання страв", - говорить Сергій.

Спецпроєкт "Секрет ферми": як вирощують равликів та чому їхню ікру не купують в Україні

Наймарудніша справа на фермі - равликів готувати. Це дуже довго і не надто апетитно.

Але після важкого дня можна із задоволенням зважитися на равликове СПА.

Отже, загальні вкладення на старті бізнесу - 90 тисяч гривень. Але вже у перший рік роботи ваші надходження становитимуть 150 тисяч. У наступні роки прибуток лише множитиметься - разом з равликами. Не такий вже і повільний бізнес.

А про те, як розпочати бізнес на козах та чи є він прибутковим - у нашому матеріалі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання