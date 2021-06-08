Річницю звільнення Маріуполя відсвяткують великим маршем

13 червня у Маріуполі відбудеться Марш українських сил на честь сьомої річниці звільнення міста від російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба партії "Національний Корпус".

Марш організовує Штаб оборони Приазов’я, куди, як зазначають в Нацкорпусі, входять всі патріотичні сили регіону. Початок заходу - о 10 годині на Площі Свободи.

"Саме 7 років тому "Азов" за підтримки військових підрозділів провів спецоперацію, що стала переломним моментом у війні з РФ та зупинила подальший наступ окупантів. Завдяки перемозі Україна повернула під свій контроль півмільйонне місто стратегічного значення", - заявили в партії.

Учасник звільнення Маріуполя, екскомандир полку "Азов", а нині керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі, що найпершими захід почали "рекламувати" проросійські сили. Він закликав мешканців міста долучатись до заходу. "Беріть з собою одяг з українською символікою, вишиванки та державні прапори. Російські окупанти мають побачити - в Україні "русскій мір" не потрібен нікому", - заявив Жорін.

Як відомо, 13 червня 2014 року в ході кількагодинного бою бійці батальйону "Азов", "Дніпро-1", Нацгвардії та 79 окремої аеромобільної бригади звільнили Маріуполь від окупантів.

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