США выделят Украине до 60 миллионов долларов: подробности

Деньги выделят в преддверии встречи главы Белого дома Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Президент США Джо Байден принял решение выделить Украине помощь в размере до 60 долларов млн за счет средств Пентагона.
Об этом сообщается в меморандуме на сайте Белого дома.
"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до 60 млн долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", — говорится в тексте меморандума.
Решение о выделении дополнительной помощи Украине Байден принял в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот визит подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России в Донбассе и Крыму.
Заметим, что встреча намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны.