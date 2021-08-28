США выделят Украине до 60 миллионов долларов: подробности

США выделят Украине до 60 миллионов долларов: подробности

Деньги выделят в преддверии встречи главы Белого дома Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент США Джо Байден принял решение выделить Украине помощь в размере до 60 долларов млн за счет средств Пентагона.

Об этом сообщается в меморандуме на сайте Белого дома.

"Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить до 60 млн долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", — говорится в тексте меморандума.

Решение о выделении дополнительной помощи Украине Байден принял в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Этот визит подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России в Донбассе и Крыму.

Заметим, что встреча намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны.

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