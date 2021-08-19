Визит Зеленского в США перенесли, но расширили формат встречи с Байденом: в МИД рассказали детали

Визит Зеленского в США перенесли, но расширили формат встречи с Байденом: в МИД рассказали детали

Встреча Зеленского и Байдена состоится в Вашингтоне 31 августа.

Дата визита президента Владимира Зеленского в США, где он должен встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом, перенесли. Украинский лидер вместо 28 августа будет находиться в Штатах 30 и 31 августа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

Встреча президентов Зеленского и Байдена состоится в Вашингтоне 31 августа, а формат встречи будет расширен. Сначала встреча двух президентов планировалась на 30 августа.

"В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности, потому, что формат встречи президентов расширен. Это будет не только встреча делегаций, но и встреча в формате один на один. Это одна из договоренностей, которые мы достигли во время моего визита в США. Все в силе", — сказал Кулеба.

Глава МИД также рассказал, что Зеленский кроме Вашингтона побывает и в Калифорнии, чтобы "создать новые возможности для США и Украины и привлечь инвестиции в Украину".

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом. Все это происходит на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украину с транзита российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную ли тактику выбрали в Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и что ждет украинского президента в Белом доме — читайте в материале ТСН.ua.

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