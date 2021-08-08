Три блока вопросов: Кулеба раскрыл, какие темы обсудит Зеленский с Байденом

Главы государств обсудят политическое, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности.

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, которая пройдет в Вашингтоне 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует "Украина 24".

Первый блок — политический

"У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень", — отметил глава МИД.

Второй блок — безопасность

По словам министра, будут обсуждаться вопросы российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма.

"Мы обсуждали (во время визита Кулебы и Ермака в Вашингтон для подготовки встречи — Ред.) несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться", — сказал главный дипломат страны.

Третий блок — экономика

Речь будет идти в основном об американских инвестициях.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", — сообщил Кулеба.

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