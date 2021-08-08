Три блока вопросов: Кулеба раскрыл, какие темы обсудит Зеленский с Байденом

Главы государств обсудят политическое, экономическое сотрудничество и вопросы безопасности.
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом, которая пройдет в Вашингтоне 30 августа, будут обсуждаться три блока вопросов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует "Украина 24".
Первый блок — политический
"У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень", — отметил глава МИД.
Второй блок — безопасность
По словам министра, будут обсуждаться вопросы российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма.
"Мы обсуждали (во время визита Кулебы и Ермака в Вашингтон для подготовки встречи — Ред.) несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться", — сказал главный дипломат страны.
Третий блок — экономика
Речь будет идти в основном об американских инвестициях.
"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", — сообщил Кулеба.
- Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.
- Байден ожидает Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки этого визита.
- Они встретились с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудили угрозы "Северного потока-2" в Конгрессе Соединенных Штатов.