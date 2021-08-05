Блинкен принял Кулебу в Госдепе: о чем говорили

Блинкен принял Кулебу в Госдепе: о чем говорили

По словам министра, Киев имеет очень динамичный диалог с администрацией Джо Байдена.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом информирует МИД Украины.

Кулеба находится в Вашингтоне с целью подготовки визита президента Владимира Зеленского, который посетит Белый дом 30 августа.

"Мы хотим, чтобы это был продуктивный визит со многими результатами, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы верим, что это в интересах не только США и Украины, но и всего региона. В нем должно развиваться демократия, достигаться процветание, и прежде всего, гарантироваться безопасность", — сказал глава МИД.

По словам министра, Киев имеет очень динамичный диалог с администрацией Джо Байдена. Кулеба подчеркнул, что "Украина стоит на страже демократии в Центральной и Восточной Европе", и хочет тесно сотрудничать с США для развития всего региона.

Pleased to meet @SecBlinken today together with @AndriyYermak to discuss in detail preparations for President @ZelenskyyUa 's upcoming visit to the US on August 30th. I'm confident that the meeting of our leaders will bring the Ukraine-US strategic partnership to a new level. pic.twitter.com/7XsKQBfm9L — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 5, 2021

В свою очередь Блинкен в очередной раз заверил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы будем и дальше работать вместе для сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, но также продвигаться вперед жизненно необходимым путем реформ, которые в дальнейшем укреплять ее демократию и экономику. Мы обсудили и ряд других совместных региональных вызовов", — сказал госсекретарь.

Вчера, 4 августа, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба общался с советником Джо Байдена Джейкобом Салливаном.

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.

Байден ожидает Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

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