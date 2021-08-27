В Софии Киевской стартовал фестиваль высокого искусства

В рамках Bouquet Kyiv Stage запланировано 63 мероприятия.

В столице стартовал фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage. Продлится он 7 дней в Софии Киевской. За это время проведут 63 мероприятия, среди которых целых 35 часов посвящено музыке.

Об этом 27 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

В гостях музыканты из Польши, Израиля и других стран. Среди них — первый в истории мандолинист, номинированный на "Грэмми".

В этом году фестиваль, который проходит уже в четвертый раз, объединила общая тема — прошлое и будущее. До фестиваля здесь открыли выставку мастеров познебароккового искусства Пинзеля, его ученика Олендзкого и современного украинского художника Александра Животкова.

Фестиваль открылся музыкальной программой хора "Щедрик" и электронного музыканта Антона Дегтярева.

Вход на мероприятия фестиваля бесплатный, достаточно оплатить только за вход в Софию Киевскую.

Новости Украины: в Софии Киевской начался фестиваль Bouquet Kyiv Stage

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