Ахтем Сеитаблаев разводится со своей женой

Они были в браке с 2013 года.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев шокировал поклонников печальной новостью.

Актер сообщил, что разводится со своей женой, продюсером Иванной Дядюрой. Ахтем признается "Зірковому шляху", что это непростой для него шаг. Что именно стало причиной развода мужчина не говорит. Однако, он добавил, что иногда между влюбленными "заканчиваются чувства".

Жена Ахтема Сеитаблаева / facebook.com/ivanna.diadiura

"Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым к тому, что заканчиваются чувства... Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями. И так же будем держать в поле зрения друг друга и в случае необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтарма" и "Киборгами". Сотрудничество тоже добавило, скажем, к кейсу своих рычагов ", — сообщил режиссер.

Жена Ахтема Сеитаблаева / facebook.com/ivanna.diadiura

Свою личную жизнь звезда не афиширует. Однако известно, что Ахтем женился на Иванне в 2013 году. Она стала его второй женой.

О первой любимой режиссера ничего неизвестно. Она родила ему троих детей.

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