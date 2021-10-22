Ахтем Сеітаблаєв розлучається зі своєю дружиною

Вони були у шлюбі від 2013 року.

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв шокував прихильників сумною новиною.

Актор повідомив, що розлучається зі своєю дружиною, продюсеркою Іванною Дядюрою. Ахтем зізнається "Зірковому шляху", що це непростий для нього крок. Що саме стало причиною розлучення чоловік не говорить. Проте, він додав, що іноді між закоханими "закінчуються почуття".

Дружина Ахтема Сеітаблаєва / facebook.com/ivanna.diadiura

"Це доволі емоційний момент в житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття... Я сподіваюсь, ми залишимось добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і у разі потреби допомагати. Ми з Іванною справді зробили багато чого, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи "Хайтармою" і "Кіборгами". Співпраця теж додала, скажімо, до кейса своїх важелів", - повідомив режисер.

Дружина Ахтема Сеітаблаєва / facebook.com/ivanna.diadiura

Своє особисте життя зірка не афішує. Однак відомо, що Ахтем одружився з Іванною 2013 року. Вона стала його другою дружиною.

Про першу кохану режисера нічого невідомо. Вона народила йому трьох дітей.

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