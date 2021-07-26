Беременная модель plus-size Эшли Грэм полностью обнажилась в поле

Звезда поделилась пикантным снимком.

Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая несколько недель назад объявила о второй беременности, очаровала поклонников новым пикантным фото.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость запостила снимок, на котором предстоит полностью обнаженной. Съемки проходили на природе посреди поля. Эшли с подросшим животом позирует среди колосьев, а позади нее виднеется дремучий лес.

"Вибрации матери-земли", — коротко подписала фотографию будущая мама.

instagram.com/ashleygraham

Поклонники не стали скрывать, что в восторге от красоты и нежности Эшли:

Боже, какая красота!

Эшли, ты вдохновляешь!

Я в восторге от твоей смелости и того, что ты несешь в массы

Напомним, несколько недель назад plus-size модель Эшли Грэм объявила, что ждет второго ребенка. Грэм и ее муж, фотограф Джастин Эрвин поженились 14 августа 2010. Супруги впервые стали родителями 18 января 2020-го. У пары родился сын Исаак. Кого ждут влюбленные в этот раз, пока неизвестно.

Напомним, в феврале Эшли Грэм призналась, что уже готова родить второй раз. Модель пошутила, что уже "случайно" занималась незащищенным сексом во время овуляции.

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