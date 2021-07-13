Рlus-size модель Эшли Грэм в рубашке на голое тело объявила о второй беременности

Рlus-size модель Эшли Грэм в рубашке на голое тело объявила о второй беременности

Звезда показала большой живот.

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм во второй раз беременная.

33-летняя знаменитость сообщила, что в положении в фотоблоге. Звезда опубликовала снимок, на котором появилась посреди поля в белой рубашке на голое тело. Так, Эшли засветила большой животик.

"Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, больших неприятностей, знакомых начинаний и новых историй. Я только начинаю осмысливать и отмечать, что эта следующая глава значит для нас", — сообщила знаменитость.

Ошеломленные пользователи бросились поздравлять коллегу и кумира в комментариях.

О Боже, крошка! Поздравляю

Какая новость! Ты невероятная

Красивая мама

Заметим, Грэм и ее муж, фотограф Джастин Эрвин поженились 14 августа в 2010 году. Супруги стали родителями 18 января в 2020-м. У пары родился сын Исаак. Кого ждут влюбленные, пока неизвестно.

Напомним, в феврале Эшли Грэм призналась, что уже готова родить второй раз. Модель пошутила, что уже "случайно" занималась незащищенным сексом во время овуляции.

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