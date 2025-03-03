Только что на 97-й церемонии вручения премии "Оскар 2025" победу в категории "Лучшая женская роль" одержала Майки Мэдисон.

Это первый "Оскар" в карьере звезды, которая также стала самой молодой лауреаткой в этом году. Актриса получила статуэтку за исполнение главной роли секс-работницы в фильме "Анора". К слову, в Украине картину раскритиковали за распространение русской культуры.

В центре сюжета фильма "Аноры" американского режиссера Шона Бейкера изображаются отношения стриптизерши из Нью-Йорка Аноры Михеевой и Ивана Захарова, сына российского олигарха. Однако их свадьбе мешает позиция родителей Вани, которые против их романа и стремятся оттянуть сына от любви к семейному бизнесу. Перед парочкой возникают испытания на крепость.

Майки Мэдисон на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

К слову, в ленте также появляется и актер Юра Борисов, которого Киноакадемия номинировала в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Однако путинист, умалчивающий преступления России на территории Украины, не выиграл.

В прогнозах букмекеров победителя в номинации "Лучшая женская роль" вместе с Майки Мэдисон, сыгравшей роль стриптизерши в ленте "Анора" о российском олигархе, также лидировала Деми Мур, которая так и не выиграла заслуженную статуэтку. Кроме них в номинации также были представлены Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка"), Карла София Гаскон ("Эмилия Перес") и Фернанда Торрес ("Я до сих пор здесь").

Напомним, сайт ТСН.ua пристально следил за ходом церемонии в текстовой онлайн-трансляции и поделился всеми подробностями кинопремии "Оскар-2025".

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