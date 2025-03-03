Оскар 2025 – известно имя лучшего актера

Только что во время прямой трансляции 97-й церемонии "Оскар" стало известно, кто получил награду как лучший актер года.

Победителем в категории "Лучшая мужская роль" стал Эдриен Броуди. Он получил эту престижную награду за главную роль в фильме "Бруталист", который рассказывает драматическую историю жизни талантливого архитектора.

Фильм "Бруталист" – историческая драма, охватывающая более 30 лет жизни главного героя Ласло Тота, которого и сыграл Эдриен Броуди. События разворачиваются после второй мировой войны. Ласло вместе с супругой эмигрирует в США, где пытается построить успешную карьеру архитектора. Но амбициозный проект, который должен изменить его жизнь, дает ему неожиданные испытания.

К слову, Эдриен Броуди уже давно зарекомендовал себя как один из самых талантливых актеров Голливуда. Всемирную известность он приобрел после роли в фильме "Пианист" 2002 года, за которую получил "Оскар". Тогда в 29 лет звезда стал самым молодым победителем в категории "Лучшая мужская роль" в истории кинопремии. Кроме "Оскара", у Броуди есть награды BAFTA, "Золотой глобус", "Сезар" и многие другие престижные награды.

На "Оскаре-2025" в номинации "Лучшая мужская роль" вместе с Эдриеном Броуди также конкурировали Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полнейший незнакомец"), Колман Доминго ("Синг-Синг"), Рейф Файнс ("Конклав") и Себастиан Стен. К слову, накануне букмекеры делили победу именно между Броуди и Шаламе, но первый все же обогнал своего коллегу и забрал статуэтку себе.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua внимательно следила за всеми событиями на церемонии награждения и уже рассказала интересные моменты "Оскара-2025" в текстовой онлайн-трансляции.

Читайте также: