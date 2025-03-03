Оскар 2025 – відомо ім'я найкращого актора

Щойно під час прямої трансляції 97-ї церемонії "Оскар" стало відомо, хто здобув нагороду як найкращий актор року.

Переможцем у категорії "Найкраща чоловіча роль" став Едрієн Броуді. Він отримав цю престижну нагороду за головну роль у фільмі "Бруталіст", що розповідає драматичну історію життя талановитого архітектора.

Фільм "Бруталіст" – історична драма, яка охоплює понад 30 років життя головного героя Ласло Тота, якого і зіграв Едрієн Броуді. Події розгортаються після Другої світової війни. Ласло разом із дружиною емігрує до США, де намагається побудувати успішну кар'єру архітектора. Але амбітний проєкт, який має змінити його життя, приносить йому несподівані випробування.

До слова, Едрієн Броуді вже давно зарекомендував себе як один із найталановитіших акторів Голлівуду. Всесвітню популярність він здобув після ролі у фільмі "Піаніст" 2002 року, за яку отримав "Оскар". Тоді у 29 років зірка став наймолодшим переможцем у категорії "Найкраща чоловіча роль" в історії кінопремії. Крім "Оскара", Броуді має нагороди BAFTA, "Золотий глобус", "Сезар" та багато інших престижних відзнак.

На "Оскарі-2025" у номінації "Найкраща чоловіча роль" разом з Едрієном Броуді також конкурували Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"), Колман Домінго ("Сінг-Сінг"), Рейф Файнс ("Конклав") і Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа"). До слова, напередоні букмекери ділили перемогу саме між Броуді та Шаламе, але перший все ж обігнав свого колегу й забрав статуетку собі.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua пильно стежила за усіма подіями на церемонії нагородження та вже розповіла найцікавіші моменти "Оскара-2025" у текстовій онлайн-трансляції.

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