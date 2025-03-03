"Оскар-2025": Деріл Ганна довела до мурах підтримкою України на сцені церемонії

Щойно на сцену церемонії "Оскар-2025" вийшла зірка "Убити Білла" Деріл Ганна.

Зірці випала нагода озвучувати переможців у номінації "Найкращий монтаж". Але перед оголошенням назви фільму вона виголосила зворушливу промову у підтримку України. Зокрема, першими її словами зі сцени "Оскара-2025" стали "Слава Україні!". Після цього Деріл зазначила: "Ось, хто дійсно найкращий".

Водночас акторка назвала переможця у номінації "Найкращий монтаж" – фільм "Анора" про сина російського олігарха та американську секс-працівницю. До слова, у стрічці знялася низка росіян, які зараз живуть в РФ та підтримують кривавого диктатора, замовчуючи злочини на території України.

Деріл Ганна на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

До того ж один з акторів "Анори" Юра Борисов і взагалі фігурує у базі "Миротворець". Росіянин незаконно відвідував Крим та знімався у пропагандистських фільмах, які спонсоровані кремлем.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua пильно стежить за усіма подіями на церемонії нагородження та розповідає найцікавіші моменти "Оскара-2025" у текстовій онлайн-трансляції.

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