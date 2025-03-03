Саме мир нам потрібен, а не вічна війна — Зеленський

Надійність, тривалість миру і правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет.

Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього.

Про це у щоденному зверненні до українського народу заявив український президент Володимир Зеленський.

"Найближчим часом ми всі в Європі сформуємо наші спільні позиції – лінії, яких маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в Сполучених Штатах Америки", — заявив він.

"Надійність, тривалість миру і правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет. І, звісно, я хочу зараз подякувати всім вам – усім в нашій рідній Україні, хто відчуває, як багато важить єдність і як змінюється історія, коли мільйони захищають гідність своєї країни. Наші воїни на фронті, усі наші люди – я пишаюся вами, я хочу всім вам подякувати. Дуже дякую вам. Слава Україні!", — резюмував глава української держави.

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Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що припинення військової підтримки від США стане допомогою Путіну. За його словами, військова допомога від Сполучених Штатів зараз продовжує надходити у вигляді зброї.

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