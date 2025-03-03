Астрологічний прогноз на 3 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитись від важливих рішень – про них згодом доведеться пошкодувати.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, сардонікс, агат.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть перейти у хронічну стадію, тому лікувати їх потрібно швидко та радикально.

Харчування дня: необхідно відмовитись від м'яса у будь-якому його вигляді.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі нагальної потреби.

Дачні роботи дня: день сприятливий для сезонних робіт у саду.

Магія та містика дня: можна проводити відвороти та робити талісмани та обереги, а також ворожити на кохання.

Сни дня: заплутані сни, якщо їх розшифрувати, дадуть відповідь на важливе запитання.

Табу дня: не можна не лише обрізати дерева та кущі, але навіть просто ламати гілки.

Цитата дня: «Якщо дві людини зустрічаються і розмовляють, мета цієї розмови не обмінятися інформацією та викликати емоції, а приховати за словами ту порожнечу, то мовчання та самотність, в якій людина існує»(Уістен Х'ю Оден).

Читайте також: