Астрологический прогноз на 3 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от важных решений – о них впоследствии придется пожалеть.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому лечить их нужно быстро и радикально.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде.
Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: день благоприятен для сезонных работ в саду.
Магия и мистика дня: можно проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь.
Сны дня: запутанные сны, если их расшифровать, дадут ответ на важный вопрос.
Табу дня: нельзя не только обрезать деревья и кусты, но даже просто ломать ветки.
Цитата дня: "Если два человека встречаются и беседуют, цель этой беседы – не обменяться информацией и вызвать эмоции, а скрыть за словами ту пустоту, то молчание и одиночество, в котором человек существует" (Уистен Хью Оден).
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