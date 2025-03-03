Астрологический прогноз на 3 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от важных решений – о них впоследствии придется пожалеть.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, агат.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут перейти в хроническую стадию, поэтому лечить их нужно быстро и радикально.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса в любом его виде.

Стрижка дня: стричься нужно только в случае крайней необходимости.

Дачные работы дня: день благоприятен для сезонных работ в саду.

Магия и мистика дня: можно проводить отвороты и делать талисманы и обереги, а также гадать на любовь.

Сны дня: запутанные сны, если их расшифровать, дадут ответ на важный вопрос.

Табу дня: нельзя не только обрезать деревья и кусты, но даже просто ломать ветки.

Цитата дня: "Если два человека встречаются и беседуют, цель этой беседы – не обменяться информацией и вызвать эмоции, а скрыть за словами ту пустоту, то молчание и одиночество, в котором человек существует" (Уистен Хью Оден).

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