Ночью 3 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 3 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

Васильков/Глеваха;

Киевщина;

Харьков/р-н;

Чугуев/р-н;

Симферополь.

Напомним, накануне, 1 марта, российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате попадания начался пожар в многоэтажке.

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