Ночью 3 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.
Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.
В ночь на 3 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.
Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:
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Васильков/Глеваха;
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Киевщина;
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Харьков/р-н;
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Чугуев/р-н;
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Симферополь.
Напомним, накануне, 1 марта, российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате попадания начался пожар в многоэтажке.
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