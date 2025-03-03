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Ночью 3 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью 3 марта над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы

Ночью 3 марта произошла атака российских беспилотников / Фото: ТСН.ua

Россияне продолжают донимать мирное украинское население.

Враг еще раз атакует Украину беспилотниками.

В ночь на 3 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из — за атаки ударных беспилотников РФ.

Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы:

  • Васильков/Глеваха;

  • Киевщина;

  • Харьков/р-н;

  • Чугуев/р-н;

  • Симферополь.

Напомним, накануне, 1 марта, российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате попадания начался пожар в многоэтажке.

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