Щойно на 97-й церемонії вручення премії "Оскар 2025" перемогу в категорії "Найкраща жіноча роль" здобула Майкі Медісон.

Це перший "Оскар" у кар'єрі зірки, яка стала наймолодшою лауреаткою цього року. Акторка отримала статуетку за виконання головної ролі секс-працівниці у фільмі "Анора". До слова, в Україні стрічку розкритикували за поширення російської культури.

У центрі сюжету фільму "Анори" американського режисера Шона Бейкера змальовує стосунки стриптизерки з Нью-Йорка Анори Міхеєвої та Івана Захарова, сина російського олігарха. Проте їхньому весіллю стає на заваді позиція батьків Вані, які проти їхнього роману й прагнуть відтягнути сина від любові до сімейного бізнесу. Перед парочкою постають випробування на міцність.

Майкі Медісон на "Оскарі-2025" / Фото: Associated Press

До слова, у стрічці також з'являється й актор Юра Борисов, якого Кіноакадемія номінувала в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Проте путініст, який замовчує злочини Росії на території України, не виграв.

У прогнозах букмекерів переможця в номінації "Найкраща жіноча роль" разом із Майкі Медісон, які зіграла роль стриптизерки у стрічці "Анора" про російського олігарха, також лідирувала Демі Мур, яка так і не виграла омріяну статуетку. Окрім них у номінації також були представлені Синтія Еріво ("Wicked: Чародійка"), Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес") і Фернанда Торрес ("Я досі тут").

Нагадаємо, сайт ТСН.ua пильно стежив за перебігом церемонії у текстовій онлайн-трансляції та поділився усіма подробицями кінопремії "Оскар-2025".

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