У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели військові навчання

Збори “резервістів” – це ще один спосіб кремлівських окупантів залучати місцеве населення до війни проти своєї Вітчизни.

Військові навчання “Шторм-2025” окупанти провели у тимчасово окупованому Маріуполі. Учасниками цього заходу стали представники силових структур псевдоутворення "ДНР" із залученням цивільного населення. Йдеться про чоловіків, які вписані в окупаційній адміністрації міста як “резервісти”.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Збори “резервістів” – це ще один спосіб кремлівських окупантів залучати місцеве населення до війни проти своєї Вітчизни. Адже після таких навчань більшість чоловіків вже не повертаються додому, а відправляються на фронт. У такий обманний спосіб кремль намагається поповнювати свою армію і далі продовжувати кровопролитну війну в Україні.

На весняний період окупанти планують посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти постійно тиснуть на чоловіків призовного віку, змушуючи їх підписувати контракти під загрозою арештів, конфіскації майна або депортації до депресивних регіонів Росії.

"Центр національного спротиву знову закликає місцеве населення на ТОТ фіксувати та документувати факти примусового залучення до армії ворога. Передавайте інформацію про їх діяльність, розташування та пересування. А щоб наблизити час деокупації українських земель долучайтеся до Руху опору!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що у захопленому ворогом Маріуполі знайшли місце масових поховань загиблих містян, яких поховали разом із будівельним сміттям.

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