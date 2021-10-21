Танцовщица Илона Гвоздева попала в ДТП

К счастью, с хореографом все в порядке.

Украинский хореографиня, победительница "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева заставила волноваться за себя поклонников.

Так, артистка сообщила, что она попала в ДТП. Где именно произошла авария, Гвоздева не сказала. Из сторис в Instagram понятно, что инцидент произошел вчера вечером. Однако танцовщица поделилась, что именно случилось. Оказывается, в машину Илоны въехала другая машина.

instagram.com/ilonagvozdeva

К счастью, в ДТП никто не пострадал. "Главное все живы, здоровы. Железо можно починить. Как говорится: "Дистанцию надо соблюдать". Въехали в зад, ждем полицию", — рассказала Гвоздева.

На следующий день хореограф вышла на связь с фанами, поблагодарила их за переживания и поддержку:

"Со мной все в порядке. Авария была незначительная. Я не виновата. Меня просто догнал мужчина в зад моего автомобиля. Но, слава богу, все обошлось. Мы дольше ждали страховую. Но это было стремно. Первые 5 секунд я сидела за рулем: "Господи, насколько все плохо сзади". Конечно, когда я вышла посмотрела. Мягко говоря, я отделалась царапинами, а у него полный капот", — рассказала Гвоздева.

instagram.com/ilonagvozdeva

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