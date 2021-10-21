МИД проверяет информацию о задержании украинца в Турции

Украина уже обратилась в правоохранительные органы иностранного государства.

От Турции пока не поступали официальные заявления о задержании. Обращения родных также не поступали.

Об этом в четверг, 21 октября, рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

"Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали", — сказал Николенко.

По его словам, по поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, а также получить разрешение на его посещение консулом.

Напомним:

Накануне в СМИ появилась информация, что в Турции по обвинению в "политическом и военном шпионаже" арестовали шестерых иностранцев, в частности гражданина Украины Игоря Ефрима. Украинец вместе с россиянами и узбеком якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции. Операция по задержанию подозреваемых в привлечении к международной шпионской деятельности состоялась в ночь на 8 октября.

Украинец вместе с россиянами и узбеком якобы готовили вооруженные нападения на представителей чеченской оппозиции. Операция по задержанию подозреваемых в привлечении к международной шпионской деятельности состоялась в ночь на 8 октября. Как сообщалось, у задержанных изъяли три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным прицелом, и патроны. Операцию по задержанию предполагаемых шпионов провели одновременно по нескольким адресам в Стамбуле и Анталии.

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