МЗС перевіряє інформацію про затримання українця в Туреччині

Україна вже звернулася до правоохоронних органів іноземної країни.

Від Туреччини поки не надходили офіційні заяви щодо затримання. Звернення рідних також не надходили.

Про це у четвер, 21 жовтня, розповів речник МЗС Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

"Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили", - сказав Ніколенко.

За його словами, на доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, а також отримати дозвіл на його відвідання консулом.

Нагадаємо:

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що у Туреччині за звинуваченням у "політичному і військовому шпигунстві" заарештували шістьох іноземців, зокрема громадянина України Ігоря Єфрима. Українець разом із росіянами та узбеком нібито готували збройні напади на представників чеченської опозиції. Операція із затримання підозрюваних у залученні до міжнародної шпигунської діяльності відбулася у ніч проти 8 жовтня.

Українець разом із росіянами та узбеком нібито готували збройні напади на представників чеченської опозиції. Операція із затримання підозрюваних у залученні до міжнародної шпигунської діяльності відбулася у ніч проти 8 жовтня. Як повідомлялося, у затриманих вилучили три пістолети, один з яких був з глушником і лазерним прицілом, та набої. Операцію із затримання ймовірних шпигунів провели одночасно за кількома адресами в Стамбулі та Анталії.

Новини України: "зливав" дані про техніку та зброю – СБУ затримали шпигуна-росіянина

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