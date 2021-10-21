Танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила у ДТП

На щастя, з хореографинею все гаразд.

Українська хореографиня, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова змусила хвилюватися за себе прихильників.

Так, артистка повідомила, що вона потрапила у ДТП. Де саме сталася аварія, Гвоздьова не розповіла. Зі сторіс у Instagram зрозуміло, що інцидент відбувся вчора ввечері. Проте танцівниця поділилася, що саме відбулося. Виявляється, у автівку Ілони в'їхала інша машина.

instagram.com/ilonagvozdeva

На щастя, під час ДТП ніхто не постраждав. "Головне всі живі, здорові. Залізо можна полагодити. Як то кажуть: "Дистанції треба дотримуватись". В'їхали у зад, чекаємо на поліцію", - розповіла Гвоздьова.

Наступного дня хореографиня вийшла на зв'язок з фанами, подякувала їм за переживання і підтримку:

"Зі мною все гаразд. Аварія була незначна. Я не винна. Мене просто наздогнав чоловік у зад мого автомобіля. Але, слава богу, все обійшлося. Ми довше чекали на страхову. Але це було стрьомно. Перші 5 секунд я сиділа за кермом: "Господи, наскільки все погано ззаду. Звичайно, коли я вийшла подивилася. М'яко кажучи, я відбулася подряпинами, а у нього повний капот", - розповіла Гвоздьова.

instagram.com/ilonagvozdeva

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