В Тернопільській області ввели жорсткіший карантин: що змінилось

Від сьогодні в заклади громадського харчування, державні установи або ж міжобласний транспорт можна буде зайти лише за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

У Тернопільській області від сьогодні, 21 жовтня, починають діяти нові карантинні обмеження. Так, в регіоні працюватимуть лише ті громадські заклади та ринки, в яких працівники і відвідувачі матимуть 100% вакцинацію, або ПЛР-тест, чи довідку про перенесену хворобу. Такі ж правила стосуються і міжрегіональних перевезень.

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Про це повідомили під час позачергового засідання комісії ТЕБ та НС в Тернопільській облдержадміністрації, передає пресслужба ОДА.

"Від 00:00 год 21 жовтня розпочнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, буде заборона функціонування закладів громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, крамниць, державних структур, а також проведення масових заходів у разі відсутності 100 % вакцинації або негативного ПЛР тест на COVID-19, не більше як за 72 години, чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, не більше, як 42 години, або документ від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів", - йдеться у повідомленні.

Ці правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів. Так без цих документів неможливо буде переїхати в інший район області.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко, на Тернопільщині посилюють карантин через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.

Дотримання карантинних вимог перевірятимуть мобільні групи, до складу яких увійдуть представники поліції, Держпродспоживслужби, ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України" і працівники органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, з четверга, 21 жовтня, вступають в силу нові правила пасажирських перевезень. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири для поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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