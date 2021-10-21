Вистежив і жорстоко розквитався: в Італії ексбойфренд вбив українку

Вистежив і жорстоко розквитався: в Італії ексбойфренд вбив українку

Італієць зізнався у скоєному і віддав копам знаряддя вбивства.

В італійській Ломбардії у провінції Брешія загинула 49-річна українка. Жінку посеред вулиці забили до смерті. Нападником був її колишній коханець 59-річний Еціо Галезі.

Про це пише видання tgcom24.

За даними видання, пара розійшлася близько року тому. Незабаром дівчина зважилася на нові стосунки.

Перед вбивством ексбойфренд, як зазначається, стежив за жінкою і, коли вона припаркувала авто біля будинку, спершу розбив молотком скло в машині, а потім кілька разів вдарив по голові колишню. Жінка загинула на місці.

На крики жінки вибігли сусіди, тоді ж зловмисник і зізнався у злочині, а також віддав знаряддя вбивства правоохоронцям.

За інформацією журналістів, вбитою є 49-річна Олена Казанова, яка вже 15 років жила у провінції Брешіа. Жінка брала участь в екологічних кампаніях з місцевими комітетами.

А Еціо Галезі є батьком двох дорослих дітей.

Нагадаємо, в Італії поблизу міста Кастельфранко ді Сотто, що у провінції Піза, у закинутому котеджі знайшли мертвою 29-річну українку Христину Новак.

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