У Оли Цибульской заболел 7-летний сын: "Мы боремся"

Певица рассказала, как сейчас чувствует себя Нестор.

Украинская исполнительница Оля Цибульская напугала поклонников новостью, что ее 7-летний сын заболел.

В фотоблоге артистка рассказала о симптомах болезни. У Нестора поднялась температура, появился кашель и насморк.

"Неделя школы офлайн – добрый вечер кашель, насморк и температура", — поделилась артистка.

Оля Цибульская с сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

Певица получила много слов поддержки от поклонников. Исполнительница успокоила фанатов и заверила, что Нестор быстро поправляется.

"Спасибо вам за слова поддержки. Мы боремся, поправляемся. Всем мамам, которые болеют, и малышам тоже крепкого здоровья. И мы поправляемся, не болеем, а поправляемся. С каждой минуткой все лучше и лучше. Держитесь, все будет ок", – поделилась Оля.

Оля Цибульская с сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

На следующий день знаменитость поделилась, что Нестор чувствует себя лучше. Они всей семьей даже пошли гулять на свежий воздух, когда в доме выключили свет.

Оля Цибульская с сыном и мужем / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Мы вышли на улицу. Парень чувствует себя гораздо лучше. У нас спала температура и очень хочется подышать свежим воздухом", – поделилась знаменитость.

Оля Цибульская с сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

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