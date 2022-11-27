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Зачем Путин умоляет о перемирии: Жданов объяснил намерения диктатора

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
97к
Время на прочтение
1 мин
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Зачем Путин умоляет о перемирии: Жданов объяснил намерения диктатора

Фото: Associated Press

Президент России понимает, что его армия резко деградирует.

Главе Кремля Волоимиру Путину надо научить армию, поэтому он стремится к перемирию.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем YouTube-канале.

"Путин понимает, что армия резко деградирует. Чем больше мы выбиваем остатки кадрового состава, тем больше российская армия превращается в организацию вооруженных мужиков. Поэтому Путину крайне нужно перемирие. Он делает все, что угодно через всех политиков и понтификов", — рассказал он. Жданов.

По его словам, сейчас у россиян наблюдаются проблемы даже с боевыми машинами пехоты (БМП).

"Они пехоту пускают впереди БМП", – добавил эксперт.

Ранее Олег Жданов рассказал, почему в Донецке и Луганске почти нет оккупационных войск.

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