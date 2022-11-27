Навіщо Путін благає про перемир'я: Жданов пояснив наміри диктатора

Президент Росії розуміє, що його армія різко деградує.

Очільнику Кремля Волоимиру Путіну треба навчити армію, тому він прагне перемир'я.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Youtube-каналі.

"Путін розуміє, що армія різко деградує. Чим більше ми вибиваємо залишки кадрового складу, тим більше російська армія перетворюється на організацію озброєних мужиків. Тому Путіну вкрай потрібне перемир'я. Він робить все, що завгодно через усіх політиків та понтифіків", - розповів Жданов.

За його словами, наразі у росіян спостерігаються проблеми навіть із бойовими машинами піхоти (БМП).

"Вони піхоту пускають попереду БМП", - додав експерт.

Раніше Олег Жданов розповів, чому в Донецьку та Луганську майже немає окупаційних військ.

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