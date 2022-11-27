В Олі Цибульської захворів 7-річний син: "Ми боремося"

Українська виконавиця Оля Цибульська налякала прихильників новиною, що її 7-річний син захворів.

У фотоблогу артистка розповіла про симптоми хвороби. У Нестора піднялася температура, з'явився кашель та нежить.

"Тиждень школи офлайн – добрий вечір кашель, нежить і температура", - поділилася артистка.

Оля Цибульська із сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Співачка отримала чимало слів підтримки від шанувальників. Виконавиця заспокоїла фанів та запевнила, що Нестор швидко одужує.

"Дякуємо вам за слова підтримки. Ми боремося, одужуємо. Всім мамам, які хворіють, і малюкам теж міцного здоров'я. І ми одужуємо, не хворіємо, а одужуємо. З кожною хвилинкою все краще й краще. Тримайтеся, все буде ок", - поділилася Оля.

Оля Цибульська із сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Наступного дня знаменитість поділилася, що Нестор почувається краще. Вони всією сім'єю навіть пішли гуляти на свіже повітря, коли у будинку вимкнули світло.

Оля Цибульська із сином та чоловіком / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Ми вийшли на вулицю. Хлопець почувається набагато краще. У нас спала температура і дуже хочеться подихати свіжим повітрям", - поділилася знаменитість.

Оля Цибульська із сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

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