Жена Грега Чапкиса поздравила его с 42-летием

Хореограф отпраздновал день рождения.

Жена сына Григория Чапкиса, хореографа Грега Чапкиса поздравила его с днем рождения.

16 июня сын легендарного украинского танцовщика отпраздновал 42-летие. На странице в Instagram любимая Грега разместила его фото и адресовала теплые слова.

"Я не могу передать тебе, как я горжусь тобой! Ты наиболее трудолюбивый человек, которого я знаю. Ты дал мне все и даже больше. Этот день рождения несколько иной, но когда ты вернешься домой, мы отпразднуем!" — написала Эмбер.

instagram.com/amberchapkis

instagram.com/amberchapkis

Сейчас Грег Чапкис из Америки, где живет и работает, вернулся в Украину на похороны отца.

Грег Чапкис с женой / instagram.com/amberchapkis

Как известно, Григория Николаевича Чапкиса не стало 13 июня. Он умер в возрасте 91 года. Прощание с легендой состоится в пятницу, 18 июня, в Национальной Филармонии Украины. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку