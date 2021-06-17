Дружина Грега Чапкіса привітала його з 42-річчям

Хореограф відсвяткував день народження.

Дружина сина Григорія Чапкіса, хореографа Грега Чапкіса привітала його з днем народження.

16 червня син легендарного українського танцівника відсвяткував 42-річчя. На сторінці в Instagram кохана Грега розмістила його фото та адресувала теплі слова.

"Я не можу передати тобі, наскільки я пишаюся тобою! Ти найбільш працьовита людина, яку я знаю. Ти дав мені все і навіть більше. Цей день народження трохи інакший, але коли ти повернешся додому ми відсвяткуємо!" – написала Ембер.

instagram.com/amberchapkis

instagram.com/amberchapkis

Наразі Грег Чапкіс з Америки, де живе та працює, повернувся до України на похорон батька.

Грег Чапкіс з дружиною / instagram.com/amberchapkis

Як відомо, Григорія Миколайовича Чапкіса не стало 13 червня. Він помер у віці 91 року. Прощання з легендою відбудеться у п'ятницю, 18 червня, у Національній Філармонії України. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі.

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