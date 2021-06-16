Місце прощання з Григорієм Чапкісом змінилося

Раніше в останню путь хореографа мали провести у Клубі Кабінету Міністрів України.

Місце прощання з легендарним українським хореографом Григорієм Чапкісом, якого не стало ввечері 13 червня, змінилося.

Так, як стало відомо журналістам ТСН, тепер в останню путь Григорія Миколайовича проводжатимуть у Національній Філармонії України, що на Володимирському узвозі, 2. Хоча раніше повідомлялося, що прощання відбудеться у Клубі Кабінету Міністрів України.

Дата та час не змінилися – проводи відбудуться цієї п'ятниці, 18 червня, від 11 до 13. Поховають Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, що днями син Григорія Чапкіса показав фото батька у молодості та поділився спогадами про нього. Грег поділився архівними кадрами, на яких молодий Григорій Миколайович у шароварах танцює гопак.

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