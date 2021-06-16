Место прощания с Григорием Чапкисом изменилось

Ранее в последний путь хореографа должны были провести в Клубе Кабинета Министров Украины.
Место прощания с легендарным украинским хореографом Григорием Чапкисом, которого не стало вечером 13 июня, изменилось.
Так, как стало известно журналистам ТСН, теперь в последний путь Григория Николаевича будут провожать в Национальной Филармонии Украины, что на Владимирском спуске, 2. Хотя ранее сообщалось, что прощание состоится в Клубе Кабинета Министров Украины.
Дата и время не изменились — проводы состоятся в эту пятницу, 18 июня, с 11 до 13. Похоронят Григория Чапкиса на Байковом кладбище.
Напомним, что на днях сын Григория Чапкиса показал фото отца в молодости и поделился воспоминаниями о нем. Грег поделился архивными кадрами, на которых молодой Григорий Николаевич в шароварах танцует гопак.