18 червня відбудеться засідання РНБО: які питання розглядатимуть

Засідання заплановане на другу половину дня.

18 червня 2021 року о 17:00 відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться на сайті РНБО.

Попередній порядок денний:

Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.

(ТАЄМНО).

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.

Різне.

По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18:00).

Нагадаємо, у РНБО повідомили, скільки років потрібно Україні для впровадження стандартів НАТО. Данілов наголосив на необхідності руху України до Європи та до членства в НАТО.

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