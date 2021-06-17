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18 червня відбудеться засідання РНБО: які питання розглядатимуть

18 червня відбудеться засідання РНБО: які питання розглядатимуть

Сайт президента України

Засідання заплановане на другу половину дня.

18 червня 2021 року о 17:00 відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться на сайті РНБО.

Попередній порядок денний:

  • Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
  • (ТАЄМНО).
  • Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
  • Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
  • Різне.

 По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18:00).

Нагадаємо, у РНБО повідомили, скільки років потрібно Україні для впровадження стандартів НАТО. Данілов наголосив на необхідності руху України до Європи та до членства в НАТО.

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