18 червня відбудеться засідання РНБО: які питання розглядатимуть

Засідання заплановане на другу половину дня.
18 червня 2021 року о 17:00 відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться на сайті РНБО.
Попередній порядок денний:
- Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- (ТАЄМНО).
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Доповідь Голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
- Різне.
По завершенні засідання планується брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18:00).
Нагадаємо, у РНБО повідомили, скільки років потрібно Україні для впровадження стандартів НАТО. Данілов наголосив на необхідності руху України до Європи та до членства в НАТО.