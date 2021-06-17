Під Києвом власник авто виявив примотану до дна гранату Ф-1

Сам чоловік був приголомшений знахідкою.

В Борисполі власник легковика та його приятель-пасажир виявили під дном автівки предмет, схожий на гранату Ф-1.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Він був примотаний шнурівкою до підвіски машини. Чоловіки одразу викликали поліцейських. Ті, разом з вибухотехніками автівку розмінували.

Гранату відправили на експертизу, аби встановити, чи вона бойова. Власник авто каже, напевне їздив з цим залізяччям близько трьох днів, оскільки увесь час чув стукіт біля колеса. Хто йому міг підкласти такий небезпечний «подарунок» не знає. Він був приголомшений знахідкою.

Новини України: в Борисполі чоловіки знайшли гранату під дном автівки

В поліції додають, що предмет дослідять експерти, і що чоловік безробітний, тож навіть припущень, хто міг підкласти предмет, не мають.

Нагадаємо, що 17 червня Києвом прокотилася хвиля замінувань. Спочатку надійшло повідомленні про замінування Центрального та Південного вокзалів. Потім – станцій метро "Хрещатик" та "Золоті ворота". Вибухівки ніде не виявили. Згодом стало відомо, що в аеропорту "Бориспіль" шукають вибухівку в літаку.

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