Под Киевом владелец авто обнаружил примотанную ко дну гранату Ф-1

Сам человек был потрясен находкой.

В Борисполе владелец легковушки и его приятель-пассажир обнаружили под дном машины предмет, похожий на гранату Ф-1.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Он был примотано шнуровкой до подвески машины. Мужчины сразу вызвали полицейских. Те, вместе с взрывотехниками автомобиль разминировали.

Гранату отправили на экспертизу, чтобы установить, боевая ли она. Владелец авто говорит, наверное ездил с этим железом около трех дней, поскольку все время слышал стук у колеса. Кто ему мог подложить такой опасный «подарок» не знает. Он был потрясен находкой.

Новости Украины: в Борисполе мужчины нашли гранату под дном атомобиля

В полиции добавляют, что предмет исследуют эксперты, и что мужчина безработный, поэтому даже предположений, кто мог подложить предмет, нет.

Напомним, что 17 июня Киевом прокатилась волна заминирований. Сначала поступило сообщении о минировании Центрального и Южного вокзалов. Потом — станций метро "Крещатик" и "Золотые ворота". Взрывчатки нигде не обнаружили. Впоследствии стало известно, что в аэропорту "Борисполь" ищут взрывчатку в самолете.

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